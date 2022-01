Aniž si to uvědomujeme, s dezinformacemi ze strany nepřátel máme v českých zemích dost zkušeností. Vždyť už Adolf Hitler ve třicátých letech vykřikoval, že Československo týrá sudetské Němce nebo že je letadlovou lodí bolševismu ve střední Evropě.

Informační válka prostě není ničím novým, ale v posledních letech je samozřejmě daleko modernější – a tím i nebezpečnější. V tom, jak se bránit, by nám mohlo být vzorem Švédsko. Kromě toho taky uslyšíte, co je největší překážkou pro to, abychom opět zažili velký ekonomický boom, tedy zlatá dvacátá léta, stejně, jako naši předci před 100 lety.

