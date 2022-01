Adriana Jahňáková nastoupila do pozice šéfky českého a slovenského Lega měsíc po vypuknutí pandemie, takže nepoznala, jaké to je řídit firmu bez ní. V podcastu Top ženy HN mluví mimo jiné o investičním nakupování stavebnic, o hledání materiálu, který by mohl nahradit plast, i o tom, v čem jsou dnešní mladé ženy na začátku kariéry jiné, než byla ona sama.

Podcast Top ženy HN si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.