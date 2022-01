V supermarketu obvykle věnujeme rozhodnutí, jaký produkt si koupíme méně než 90 sekund a 85 % potřebitelů se při nákupu rozhoduje na základě barvy. I proto značky budují svou asociaci s konkrétní barvou už po staletí. Červenou Coca-Colu nebo zelený Starbucks poznáte už zdálky. Až v roce 1995 ale přibyla barva jako ochraná známka. Nejvyšší soud v Americe přiznal firmě Owens Corning, které vyráběla izolace, nárok na konkrétní odstín růžové pro reklamní kampaň „Think Pink”. A to spustilo lavinu: Cardburry si od té doby chrání fialovou, UPS hnědou, Louboutin červené podrážky a Tiffany tyrkysové krabičky.

I proto se v dnešním dílu věnujeme fenoménu barvy roku, kterou pravidelně vyhlašuje firma Pantone. Ta údajně každoročně odráží celosvětovou společenskou náladu a vychází z dlouhodobé analýzy trhu a trendových predikcí. Díky tomu pak – občas možná i jako sebenaplňující proroctví – masivně ovlivňuje to, co se prodává. Jak Pantone vzniklo, co je to PMS, jaké barvy roku byly trefa do černého a kde naopak sklidila pořádnou kritiku, probereme v dalším dílu podcastu Trendspotting.

Tip: Sledujte Instagram @hospodarky, kde se na všechny zmíněné trendy můžete i podívat.

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Trendspotting si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.