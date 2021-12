Země Evropské unie jsou jako celek ve světě ekonomickým gigantem, ale politicky jejich vliv nesahá USA nebo Číně ani po kotníky. Podle Francie se to musí změnit, protože dnešní svět je stále více brutální a EU musí začít hájit své zájmy – nikdo jiný to za ni neudělá. Řekneme vám, co Francouzi plánují, když teď na půl roku přebírají předsednictví Evropské unii.

Poslechněte si náš Ranní brífink. Držíme v něm krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.