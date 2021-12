Tradiční předsilvestrovské bilancování ekonomiky rozhodně v posledních letech není nijak nudné. Zatímco loni všichni bojovali s pandemií koronaviru, letos se její dopady projevily v nedostatku surovin a materiálů, což v kombinaci s penězi napumpovanými do byznysu vedlo k léta nevídané inflaci. Co můžeme očekávat od roku 2022, jak to bude vypadat na trhu nemovitostí a do čeho se letos vyplatilo investovat? Na to odpovídají reportéři Hospodářských novin.

