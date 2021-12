Music Together. To je nová iniciativa českých hudebníků a hudby milovných byznysmenů, kteří si dali společný cíl. „Chceme posunout dění v hudbě v Česku o několik pater výše. Potenciál je tu obrovský,“ říká David Gaydečka, šéf a producent festivalu Metronome Prague. V rozhovoru pro Ranní brífink ho doplňuje zakladatel značky Tescoma Petr Chmela. „Praha má všechny předpoklady stát se evropským hudebním centrem,“ říká Chmela, jenž na Veleslavíně několik let rozvíjí svůj hudební klub Doupě a hraje také na bicí v kapele 333 Band.

Doplnila je další těžká byznysová váha – Zdeněk Pelc, majitel největšího výrobce vinylových desek na světě GZ Media. A přidalo se také prémiové tuzemské nahrávací studio Sono Records, kde pracoval například David Bowie, Gipsy Kings nebo Suzanne Vega. Jaké jsou vize platformy Music Together a kdo by díky ní mohl přijet do Česka koncertovat? Dozvíte se v Ranním brífinku.

