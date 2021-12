Kdo neinvestuje, nikdy se rentiérem nestane. V novém díle investičního podcastu MoneyPenny se proto autor mezi čtenáři oblíbeného newsletteru Peníze HN David Busta společně se svým kolegou Šimonem Felendou a jedním neurotickým robotem podívají na to, jak se rentiérem stát a odstěhovat se třeba na nějaký pěkný ostrov.

Pomůže jim s tím Petr Syrový, jenž se ve společnosti Fichtner stará o majetky lidí, kteří se snaží rentiérství dosáhnout. Probrali jsme, jak dlouho to zpravidla trvá a že je to dosažitelnější sen, než by se mohlo leckomu zdát.

