Byznysmen a filantrop Karel Janeček vletěl do ankety Český slavík jako ochránce svobody nenechat se očkovat a vyletěl za to z fondu Neuron. Podle něj je to krásné. Výstřední miliardář se v novém podcastu Hospodářských novin Byznys & politika pohádal o očkování dětí, odmítl, že by byl antivaxer a odpověděl na otázku, jestli jeho volební systém D21 není tak trochu ztracený, když z něj vypadne ve slavičí anketě pop music jako nejlepší český zpěvák Marek Ztracený.

Autoři podcastu Jana Klímová a Petr Honzejk se Janečka také zeptali, jestli fakt chce být prezident. Nechybí ani otázky, jestli mu nedošly peníze, na co si půjčuje stovky milionů, a jestli je stále zastánce polyamorie. Nový podcast Byznys & politika navazuje na předchozí předvolební sérii autorů Poslouchejte než to zakážou! Nejnovější díly najdete vždy na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.