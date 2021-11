Když v druhé polovině října dostal v Americe zelenou první bitcoinový ETF fond, spustilo to mánii. A nedlouho poté vyletěl nejdříve bitcoin a pak i ethereum ke svým historickým maximům. Přitom fond společnosti ProShares obchoduje obchodovat „jen“ s futures na bitcoin.

Ukazuje to hlad investorů po nástrojích, které jim umožní spekulovat na růst kryptoměn bez toho, aby se museli učit, jak funguje peněženka, kryptoměnové směnárny či jak si zabezpečit seed phrase. A podobných fondů či dalších nástrojů je na trhu čím dál víc.

O tom, co jak funguje trust Grayscale, co proč je povolení ETF tak důležité i jaké další možnosti investování dnes v kryptu jsou, si tentokrát do podcastu HN Krypto Insider přišel povídat David Stancel z platformy Fumbi.