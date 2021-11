Jednání o programu nové vlády koalic Spolu a PirSTAN bude dnes pokračovat na úrovni vedení stran. Jasno stále není v obsazení některých ministerských křesel. Usedne po Karlu Havlíčkovi na průmysl Věslav Michalik a vzdá se tak funkce náměstka hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (STAN)? Podle Michalika to zatím není jisté. A co udělá zdražení elektřiny ohlášené energetickou firmou ČEZ s cenou jejích akcií? Rozebíráme to s analytikem České spořitelny Petrem Bártkem.

