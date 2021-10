Místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra varuje, že současné zdražování energií způsobené mimo jiné Zelenou dohodou pro Evropu běžní lidé nezvládnou a budou potřebovat pomoci.

Jak se to podle něj dá udělat? Jak chce Green Deal změnit? Mělo by se Česko vzepřít plánu přestat prodávat auta se spalovacím motorem už od roku 2035? Je možné, že bude právě Vondra ministrem pro evropské záležitosti? A jakého by si Češi měli vybrat národního ptáka? To všechno a ještě víc v dalším díle podcastu Hospodářek Poslouchejte, než to zakážou!

