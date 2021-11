Práci v reklamě Pavla Nýdrle vždycky milovala a dávala jí maximum. Schůzky s klienty, vedení desítek lidí v týmu, dohlížení na rozpočty i hospodaření firmy. Do toho se jí narodily dvě děti, s kterými jí pomáhala chůva a babičky. Časem ale s manželem Michalem Nýdrlem, průkopníkem digitální reklamy, který vybudoval skupinu Kindred Group, zjistili, že dětem i sobě něco dluží.

„Po letech plných práce jsme cítili, že život plyne rychle, děti nám rostou před očima a my o to nechceme přijít,“ říká někdejší ředitelka Kindred Group Pavla Nýdrle, které teď začíná nový život. S manželem se jim podařilo své firmy za stovky milionů prodat nadnárodní společnosti Publicis a jako vášniví jachtaři v polovině října vyrazili na cestu kolem světa na plachetnici.

Proč na splnění svého snu čekali devět let, jak se jim podařilo uskutečnit největší exit v historii české reklamy a jak bude vypadat svět, do kterého vychovávají své děti? Nejen to uslyšíte v novém podcastu Top ženy HN – o ženách, které mění svět a zároveň umí žít.

