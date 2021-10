Počty lidí nakažených covidem v Česku raketově rostou, jsme na nejhorší úrovni od dubna. Vláda i dosavadní opozice, která se vládnout chystá, nás ale ujišťují, že žádný nový lockdown nebude. Jenže když se podíváme do okolních evropských zemí, musíme o tomto tvrzení začít pochybovat. Jak to vypadá a signalizuje to nový lockdown i u nás? Zeptáme se Ondřeje Housky. A také se poptáme developera Luďka Sekyry, proč dal sto milionů Oxfordské univerzitě, a ne třeba naší Univerzitě Karlově.

