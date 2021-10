Asi žádný projekt nemá v krypto komunitě tolik nepřátel jako síť XRP Ledger společnosti Ripple. Podle mnohých se jedná o projekt, který není dostatečně centralizovaný a nikdo ho nepoužívá. Zároveň má ale tisíce fanoušků, kteří tvrdí, že už získává reálné využití a že se jedná o budoucnost finančnictví.

Šestá největší kryptoměna XRP s hodnotou přes padesát miliard dolarů tu s námi je už devátým rokem. A i když to její obdivovatelé odmítají, velkou díru v bankovnictví zatím neudělala. Nový díl podcastu HN Krypto Insider se pokusí podívat na to, co je na ní tak skvělého.

Nejnovější díl podcastu Krypto Insider a také předchozí epizody si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.