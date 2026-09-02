Dobré ráno z Hospodářek, je středa 2. září, manželé Jan a Pavla Sadilovi včera otevřeli novou budovu své pražské základní školy Edisona a my jsme zase připravili ke startu podzimní sezóny 2026 nový newsletter. O tom dnes bude řeč, od mikrofonu Ranního brífinku zdraví Jaroslav Mašek.
Nový newsletter HN o obraně a letectví: Zbrojaři loví státní zaměstnance. Kdo přestupuje?
Hostem je hlavní analytik HN Martin Ehl, který spolu s byznysovým reportérem Petrem Zenknerem začal vydávat nový newsletter s názvem Na radaru. Přihlásit se k jeho odběru můžete zde. „Evropa potřebuje pancíř, křídla i umělou inteligenci, aby vojáci dostali, co opravdu potřebují k odstrašení nepřítele i k případné obraně. Nové a nové přísady tohoto koktejlu se objevují takřka denně, inovace nabrala téměř rychlost světla. Výsledkem je spousta novinek, v nichž bývá obtížné se vyznat a zhodnotit, zda a jak se tento svět týká právě vašeho byznysu. A právě v tom vám chceme pomoci,“ píší autoři Na radaru.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
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