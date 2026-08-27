Když administrativa Donalda Trumpa loni omezila financování humanitární pomoci, agentura OSN pro uprchlíky přišla podle Jana Hejtmánka z Deloitte o tisíce zaměstnanců. Část jejich práce dnes zastávají AI agenti. Původně měli být jen čtyři, nyní jich běží 54 napříč 137 zeměmi a pomáhají s prací odpovídající kapacitě zhruba dvou tisíc lidí.
Díky tomu zaměstnanci místo papírování mohou dál pracovat přímo s uprchlíky. Ještě radikálnější proměna probíhá ve francouzské farmaceutické skupině Sanofi. Tam má AI místo složitého nákupního procesu třeba jednoduše objednat vědcům zkumavky a díky tomu firmě uspořit 1,3 miliardy eur. Jak AI agenti mění fungování obřích organizací a proč jejich nasazení stojí méně na technologii a více na lidech? Poslechněte si nový podcast Hospodářských novin s Janem Hejtmánkem, expertem na AI z Deloitte.
Článek vznikl ve spolupráci se společností Deloitte.
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