Pro čerstvé absolventy bylo vždy náročné najít si první práci. Podle expertů se ale doba, po kterou se nejmladší pokouší najít první uplatnění po škole, stále více prodlužuje. A existuje pro ně i pojem – NEET (not in employment, education or training) –, jenž označuje lidi, kteří už nestudují, nemají ale ještě práci a ani nechodí na stáže.
První česká oběť umělé inteligence? Pracovní místa, která vůbec nevzniknou
Výrazně větší problém mají v tomto ohledu u nás mladé ženy než mladí muži. Nechtějí firmy zaměstnávat budoucí matky? Pořád se na pohovorech vyskytuje otázka, jestli plánuje mít žena děti? A může se něco změnit s generační obměnou? Odpovědět na tyto otázky nám přišla do podcastu Generační konflikt Kristýna Cejnarová, zakladatelka platformy Mumdoo, která propojuje firmy s matkami malých dětí.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Autoři podcastu Generační konflikt vydávají stejnojmennou knížku. Můžete si ji už teď se slevou objednat na https://www.albatrosmedia.cz/tituly/100871253/generacni-konflikt/.
Obsahuje i obsáhlé slovníky výrazů generace Z a generace boomerů.
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