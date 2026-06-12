Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se shodli na tom, že chtějí předejít výrazným výkyvům cen emisních povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability.
O tom, co přesně systém povolenek ETS2 přinese a zda je poslední dohoda skutečně úlevou pro domácnosti, se v Ranním brífinku bavíme s Kristinou Zindulkovou, analytičkou Centra veřejných financí a Asociace pro mezinárodní otázky.
Státy EU a europoslanci se dohodli na cenovém stropu pro emisní povolenky ETS 2
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