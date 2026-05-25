Podle některých průzkumů psychické potíže zažilo nebo zažívá až osm z deseti Čechů. Odbornou pomoc vyhledá zhruba čtvrtina lidí, zbytek se snaží potíže zvládnout sám. Dělají ale často několik zásadních chyb. Tou první je přesvědčení, že to přejde samo. „Nepřejde, nejde to zvládnout vůlí, nejde zatnout zuby a snažit se to hrozné období překonat. Hlava potřebuje odpočinek,“ říká peer terapeut Jakub Herzán z Psychiatrické nemocnice Bohnice v bonusovém díle Longevity podcastu Hospodářských novin.
Ten je zároveň spojený s festivalem Mezi ploty, kde se téma psychické odolnosti a sebepéče také otevírá. Vystoupí na něm i konzultanti, kteří mají s různými psychickými problémy vlastní zkušenosti a dnes radí lidem, jak tyto těžkosti překonat.
Herzán v novém díle, který je výjimečně celý otevřený, také varuje před používáním AI v oblasti duševního zdraví. „Umělá inteligence říká to, co chcete slyšet, což je u psychiky opravdu problém,“ pokračuje Herzán a nabízí řadu praktických tipů, jak psychickým problémům předejít.
