Stavebnictví loni podle statistiků zažilo jeden z nejúspěšnějších roků za posledních 25 let. Postupně také dochází k oživení bytové výstavby a vláda má ve své hospodářské strategii spoustu plánů, jak zlepšit dostupnost bytů.
Stavebnictví v Česku loni zažilo jeden z nejúspěšnějších roků za posledních 25 let
Co se dá očekávat na trhu realit, kam půjdou ceny a co bude mít největší vliv, o tom víc s bývalým guvernérem centrální banky a spoluzakladatelem a předsedou dozorčí rady fondu kvalifikovaných investorů DIAGRAM Zdeňkem Tůmou.
