V neděli odpoledne proběhla v Praze a dalších městech série demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s vládou o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Protest organizovaný spolkem Milion chvilek pro demokracii zhodnotíme společně s reportérem Aktuálně.cz Radkem Bartoníčkem. Budeme se zajímat o to, zda demonstrantům nejde o víc než jen o Turka, zanalyzujeme možnou reakci vlády a pravděpodobnost pokračování protestů.
