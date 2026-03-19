Dobré ráno z Hospodářek, je čtvrtek 19. března, Česká národní banka rozhodne o zachování úrokových sazeb, Škoda Auto Muzeum otevře druhou část depozitáře se sbírkou vozů bez renovace a začíná dvoudenní summit Evropské unie, kde bude Andrej Babiš a také náš reportér Ondřej Houska. Očekává se zhruba to, že Babiš narazí se svým návrhem na zastropování cen emisních povolenek a doma to populisticky využije k protiunijním výpadům. Můžeme se vsadit, česká ekonomika přitom potřebuje mnohem sofistikovanější změny, než jsou levnější energie. Od mikrofonu dnes zdraví a hezký den přeje Jaroslav Mašek.
Hlavním hostem dnešního Ranního brífinku je šéfka domácího oddělení Hospodářských novin Michaela Ryšavá, která v posledních dnech popisuje propouštění na ministerstvech pod novou vládou, především pak situaci na MMR. Proč se vláda zbavuje IT expertů?
