Na akciových trzích investory aktuálně nejvíce zajímá trend v podobě umělé inteligence a dividendové investování se tak trochu dostalo do pozadí. Nicméně jsou to právě dividendové firmy, které investory podrží v případě, že by nadšení z AI opadlo. Martin Tománek, portfolio manažer Partners investiční společnosti, mluví o aristokratech, které má v portfoliu, kde je hledá a co od nich čekat. Diskutuje také o AI nebo významu Warrena Buffetta.
