Investown je crowdfundingová platforma, která dokázala za několik let získat přes 130 tisíc investorů, kteří měsíčně zainvestují stovky milionů korun. Letos start-up také dosáhl milníku, když vyplatil na výnosech první miliardu korun. Firma láká na úvěry zajištěné nemovitostmi a aktuálně nabízí v průměru výnos přes devět procent ročně.
Ředitel a spoluzakladatel Investownu Alan Pock v rozhovoru vysvětluje, jak přesně investice na platformě fungují nebo jakým procesem schvalování prochází úvěry developerům. V rozhovoru dojde i na otázky, jak platforma ošetřuje rizika a co plánuje do budoucna.
Partnerem podcastu je Investown.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist