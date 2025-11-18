Dobrý den z Hospodářek, je úterý 18. listopadu. Dnes se podíváme na jednu z prvních věcí, kterou chce udělat nastupující vláda ANO, SPD a Motoristů. Samozřejmě, pokud bude v této sestavě nakonec jmenována, protože nepříjemná záležitost se střetem zájmů Andreje Babiše to poněkud komplikuje.
Věcně: Jde o změny stavebního zákona, který v minulém volebním období nadělal hodně zlé krve a také nemálo problémů stavebníkům. Já jsem Petr Honzejk a hned po několika ekonomických zprávách zavolám naší analytičce Julii Hrstkové, která o souvislostech a možných důsledcích ví úplně všechno.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
