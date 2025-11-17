Ve veřejném prostoru v poslední době hodně rezonují výroky, že by mladí lidé klidně mohli dosáhnout na byt, kdyby si každý den odpustili drahé kafíčko. Do podcastu Generační konflikt jsme pozvali mladého (třiatřicetiletého) byznysmena Marka Cifra, který na sociálních sítích vystupuje pod nickem „nákupčí nemovitostí“ a mimo jiné pomáhá lidem dostat se k rozumnému bydlení, aby nám vysvětlil, jak to je ve skutečnosti.
Pro „realitní roztleskávače“ věru moc pochopení nemá, mohou podle něj mladým lidem zásadně uškodit. Přehledně také vysvětluje jaké zásadní problémy česká trh s nemovitostmi má, kdy má nebo spíše kdy nemá smysl pořídit si investiční nemovitost, nebo jak se na celé tristní situaci z jeho pohledu podepsala boomerská generace. Samozřejmě nechybí ani generační slovníčky, tentokrát na téma bydlení. Věřili byste, vy starší, že mladá generace nemá tušení, co to bylo OPBH?
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
