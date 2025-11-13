Po několika týdnech napjatého čekání a mnoha podmínkách se končící vláda Petra Fialy uvolila k tomu, že pošle do nové sněmovny státní rozpočet. Bude stejný jako ten, který poslala do staré, „svojí“ sněmovny před volbami.
K opětovnému předložení rozpočtu vyzývala končící vládu nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Na kabinet v tomto směru apeloval i prezident Petr Pavel. Ministři v demisi se jej zdráhali poslat, nejdřív bylo podmínkou zvolení předsedy sněmovny, následně si chtěli diktovat, co s rozpočtem může nová vláda udělat. Ta už avizovala, že zachová základní rámec včetně schodku ve výši 286 miliard korun, změní ale jeho vnitřní parametry.
Podmínky nemají smysl, nejsme schopni si je vynutit. Vláda v demisi couvla a poslala rozpočet do sněmovny
Co znamená pro politickou kulturu poslední licitace o rozpočtu a jak se k němu staví nová vláda? O tom jsme se v Ranním brífinku bavili s se zástupcem šéfredaktora a hlavním politickým komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem.
