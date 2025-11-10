Stáří nepatří mezi nejpopulárnější životní období. Skoro každý si přeje zůstat co nejdéle mladý. V Generačním konfliktu jsme se na to pokusili podívat z druhé strany. Pozvali jsme socioložku, která se zabývá stárnutím, Jaroslavu Hasmanovou Marhánkovou. Tvrdí, že stáří je privilegium a může být krásné. A má na to data!
Co je tedy podmínkou pro to, aby pozdější období života bylo fajn? Poslechněte si a jako bonus probereme i spoustu dalších věcí – třeba jak se mění role prarodičů v současných rodinách. Ano, máte pravdu – babičky už nejsou, co bývaly. A nechybí samozřejmě ani generační slovníčky, ve kterých tentokrát boomerská část autorské dvojice naprosto vyhořela.
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
