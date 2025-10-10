Vítejte v nové době. V době povolební – v níž už pro vznikající vládu není prvním úkolem domluvit se na programu, ale na tom, kdo bude sedět na kterém ministerstvu. Zbytek už se nějak poddá. Petr Honzejk a Ondřej Leinert proto v nejnovějším dílu politického podcastu HN Podpásovka rozebírají vytoužené politické pašalíky pro ANO, SPD a Motoristy sobě.
Zejména šéf SPD Tomio Okamura je po dvanácti letech v opozici tak natěšený, že už ho musel i předseda ANO Andrej Babiš seknout přes prsty. Babiš je ostatně nejen tím, na kom záleží podoba vznikající vlády, ale kdo také hned po volbách začal psát novou kapitolu své cesty za ještě větším volebním úspěchem.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
