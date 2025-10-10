Velkým trendem posledních let je demokratizace investic, a to i těch privátních. Martin a David se proto s Dano Gašparem, partnerem Crowdberry, baví o tom, proč to má smysl a může to pomoci české ekonomice, ale také proč by investoři měli být u podobných investic na pozoru. Dojde i na téma investic v USA nebo v Evropě a myšlenku, že by Evropané měli více podporovat vlastní firmy. Sám Gašpar principiálně do amerických akcií navzdory vysokým výnosům neinvestuje a vysvětluje proč.
Celý rozhovor a daší epizody najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu. Záznam z konference FIRE je možné získat zde: https://hn.cz/event/67789080-fire-2025.
