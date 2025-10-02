Tento týden patřil rozpočtu. Ve středu vláda schválila státní rozpočet na příští rok. Schodek ve výši 286 miliard zůstal stejný jako v návrhu, který na konci srpna poslalo na vládu ministerstvo financí, řada resortů si ale polepšila. Navíc ministr Zbyněk Stanjura skoro nikde neškrtal, vyšší výdaje zaplatí vyšší příjmy rozpočtu.
Je nově přepočítaný rozpočet realistický, nebo jde jen o účetní fintu, jak tvrdí opozice? A jak jsou na tom státní finance letos? O tom jsme se v Ranním brífinku bavili s Vítem Hradilem, hlavním ekonomem investiční společnosti Investika.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
