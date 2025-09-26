Strany vládní koalice se roztleskávají posledním vývojem preferencí. ANO jde podle STEM pod třicet procent, Spolu roste na jednadvacet procent, prý tedy není všechno ztraceno. Starostové sní na základě vlastních výzkumů o sedmnácti procentech. V Podpásovce vracíme jejich naděje na zem.
Vysvětlujeme, jak STAN stráží soudní jednání v kauze Dozimetr, kde padají neuvěřitelně drsné výroky o korupci. A také rozebíráme, že i kdyby zázrakem neprošly do sněmovny strany Stačilo a Motoristé a pro Spolu, STAN a Piráty hlasovalo v součtu víc lidí než pro ANO a SPD, stejně by to na většinu ve sněmovně pravděpodobně nestačilo. Ano, může za to volební systém.
Řeč je samozřejmě i o nálezu Ústavního soudu, podle kterého skryté koalice SPD–Trikolora–Pro–Svobodní a KSČM–ČSSD nejsou skryté koalice. Proč je verdikt odporující zdravému rozumu vlastně moudrý?
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist