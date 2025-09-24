Minulý týden proběhl další ročník konference FIRE 2025, na kterou se sjeli investoři z celé republiky, aby probrali, jak se přiblížit finanční nezávislosti a inspirovali se u těch, kterým se to už podařilo. David a Martin rozebírají v podcastu zajímavé poznatky z konference a analyzují je více do detailu. Řeší, jak budovat portfolio, jak z něj čerpat peníze a jaké překážky na celé cestě jsou.
Další díly podcastu najdete také na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu. Záznam z konference FIRE je možné získat zde: https://hn.cz/event/67789080-fire-2025.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
