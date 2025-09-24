Zlato se v úterý vyšplhalo na novou rekordní úroveň. Jeho cena se v průběhu obchodování dostala poprvé nad 3800 dolarů za trojskou unci. Za poslední rok jeho hodnota vyskočila o více než 40 procent. Pro porovnání, americký akciový index S&P 500 si ve stejném období připsal jen 17 procent. Bojí se snad investoři, že přijde další krize, nebo přestávají věřit státním měnám? Podrobněji jsme téma rozebrali se zakladatelem společnosti Golden Gate Pavlem Rybou.
