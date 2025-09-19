Je čtrnáct dní do voleb a i roky rozvážní politici teď působí jako na steroidech. Ondřej Leinert a Petr Honzejk ale přijali hozenou rukavici a nejnovější díl politického podcastu HN Podpásovka rozjeli v podobně zběsilém freestylu, jako je aktuálně gradující volební kampaň.
Dojde na všechno – protože teď jde o všechno: Profesora politologie na kratomu, odstrčené Piráty a STAN, komunisty, kteří zase jednou převezli sociální demokraty. A s nejmocnější ženou SOCDEM Janou Maláčovou zametají na mítincích tak, že zachránit ji nemusí ani Andrej Babiš vybavený dvěma Pražskými jezulátky nebo Radek Vondráček s lahví poctivé hanácké pálenky. A že se letos urodilo.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
