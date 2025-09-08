Ekonom, filozof a šéf Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček je proslulý originálním pohledem na svět. Nezklamal, ani když jsme ho pozvali do Generačního konfliktu. Vyslovil teorii, že za snahou mnoha mladých lidí změnit si pohlaví může být pokus o společenský protest, navrhl, abychom v Praze postavili sochu velkému NIC, a prohlásil, že proti popularitě mizogyna Andrewa Tatea lze postavit jako atraktivní a pozitivní vzor osobnost Václava Havla.
Bylo toho samozřejmě mnohem víc, třeba zamyšlení, proč se pořád všechny generace, ať už pozitivně nebo negativně, vztahují k „devadesátkám“, zatímco po „nultých“ a „desátých“ letech neštěkne ani pes. Nebo spor o to, jestli za historickou ignoranci mladých lidí může generace boomerů, nebo jejich vlastní nezájem. Samozřejmě nechybí ani tradiční generační slovníčky, které Tomáš Sedláček originálně glosuje. Víte třeba, co ve světě mladých znamená zkratka IRL?
