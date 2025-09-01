Dobré ráno, je to tady, děti, studenti a učitelé jdou do školy a polovina našeho týmu HN si proto dává home office, nebo rovnou dovolenou. Mimo jiné dnes otevírá Akademie Agrostroj, kterou založil na prahu své pelhřimovské fabriky Lubomír Stoklásek a slibuje si od ní návrat duálního systému, chcete-li větší propojení primárně průmyslu a školství. O tom všem se dočtete v Hospodářkách, včetně toho, jak včas rozpoznat šikanu nebo jak vypadá nová vyhláška o školním stravování, tedy pověstné UHO v jídelnách. Úspěšný start školního roku od mikrofonu Ranního brífinku přeje Jaroslav Mašek.
Hlavním hostem je byznysový reportér Pavel P. Novotný, který popisuje zatím největší deal roku na českém trhu, kdy Karel Pražák prodal část své Synthesie miliardáři a zbrojaři Renému Holečkovi, majoritnímu vlastníkovi Coltu. Co od obchodu čekat, kdo kolik dostane a kdo zůstal před branami?
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
