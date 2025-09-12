Dobré ráno z Hospodářek, je pátek 12. září, zbývají tři týdny do voleb, po Česku a Moravě startují různá vinobraní a Ursula von der Leyenová bude jednat s vedoucími představiteli evropského automobilového průmyslu o budoucnosti celého odvětví. O autech a především elektromobilitě bude i dnešní Ranní brífink, od jehož mikrofonu zdraví Jaroslav Mašek.
Hostem našeho podcastu je Martin Cmíral, zakladatel společnosti Leef Technologies, který spolu s Hospodářskými novinami pořádá letos již poosmé Fórum elektromobilita. Vstupenky si můžete zajistit zde. Hlavními hosty budou mezinárodní expert Michael Dunne a šéf designu značky Volkswagen Andreas Mindt. Fórum se koná 1. a 2. října v Praze ve Foru Karlín.
„Nikdo nevydělává jako my,“ říká šéf Škody Klaus Zellmer. Chválí odboráře i dobře nastavený obchodní model
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu.
