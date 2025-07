Jednotný grafický styl státu není jen hezká vizitka, ale přináší spoustu praktických a užitečných dopadů do digitální státní správy, vysvětluje Karel Drašnar, člen pracovní skupiny, která vybrala vítězné řešení, jež budou nyní používat státní úřady. Návrh tento týden schválila vláda a do praxe by se měl začít uvádět od příštího roku.

