Vlastní bydlení je pro spoustu Čechů stále životní meta, to se ale bude v průběhu let měnit. Jaké jsou alternativy a vyplatí se místo hypotéky peníze posílat například do kapitálových trhů? Do podcastu MoneyPenny přijali pozvání ekonomové Michal Skořepa z České spořitelny a Jaromír Šindel z České bankovní asociace. Hovořili o tom, co čekat od vývoje cen bydlení, hypoték a zda má smysl investovat do vlastního bytu, nebo spíše akcií.

