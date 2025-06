Při úvahách o budoucí vládě leckdo spekuluje o tom, že by nakonec Andreje Babiše mohl podpořit někdo z demokratického tábora. A to s argumentem, že je nutno zabránit vládě s SPD a Stačilo!. Nejčastěji se v této souvislosti spekuluje o části ODS nebo Starostech. Kupodivu nikoho zatím nenapadla varianta, že by to po rozpadu koalice Spolu mohla být strana, která s Babišem už jednou vládla – tedy KDU ČSL. My jsme se na tuhle možnost v Podpásovce podívali. A po rozboru se už nejeví tak neuvěřitelně.

Především ale rozebíráme zákulisí chaosu na Kavčích horách, kde rada ČT není schopna zvolit nového ředitele. A docházíme k závěru, že situace nejvíc vyhovuje těm, kteří chtějí Českou televizi (ale i Český rozhlas) fakticky zničit.

Dotkneme se i případu magisterského titulu ministryně spravedlnosti Evy Decroix. A vysvětlíme, proč jde o záležitost na pomezí pseudokauzy a naprosté koniny.