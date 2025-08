Na zahájení letních olympijských her v Paříži jsem se v televizi nedíval, přesto mi ten večer začaly chodit zprávy, jestli jsem to viděl a slyšel. Během slavnostního zahájení vystoupila metalová kapela Gojira, spolu s operní pěvkyní zahrála a zazpívala slavnou francouzskou revoluční píseň. Pro běžného posluchače extrémní hudba se díky tomu dostala k několika miliardám lidí. Teď Gojira míří do Česka na zajímavou akci, o níž bude řeč v dnešním Ranním brífinku.

