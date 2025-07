Americký prezident Donald Trump ve středu oznámil uzavření obchodní dohody s Japonskem. Její součástí je 15procentní clo uvalené na dovoz zboží do Spojených států, včetně automobilů. Co to znamená pro Evropu a jak tato dohoda ovlivní svět? Víc v Ranním brífinku v rozhovoru s hlavním ekonomem Portu Janem Berkou.

