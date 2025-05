Ekonomika největšího obchodního partnera Česka skoro neroste, a přesto je německý akciový index DAX na maximech. Jak si to vysvětlit? Mají akcie evropských zbrojovek ještě kam růst? Co si vzít z kritiky Daniela Křetínského vůči evropské politice? Co si o těchto tématech myslí analytik XTB Tomáš Cverna a hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš? Dozvíte se v novém vydání investičního podcastu Money Penny.

