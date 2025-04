Čestný prezident Motoristů sobě to pořádně rozjel. 230 kilometrů v hodině na české dálnici je zatím nejvýraznějším politickým výkonem Filipa Turka, muže s mimořádným smyslem pro sebeprezentaci a mimořádně sníženým smyslem pro sebekontrolu.

V podcastu Podpásovka se snažíme odpovědět na otázku, jak jeho excesy na voliče fungují, a vysvětlujeme, proč Turek není jen obyčejný hlupák s nafouklým egem, jak se může leckomu zdát. Bude kandidovat do sněmovny a stane se nakonec ministrem? Jaký resort by mu mohl nejvíc sedět? Co třeba ministerstvo pro likvidaci životního prostředí?

