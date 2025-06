Školství jako priorita, takový byl název předvolební debaty, kterou pořádala nezisková organizace Učitel naživo ve spolupráci s Hospodářskými novinami. Účastnili se jí zástupci většiny stran a koalic, které mají reálnou šanci uspět v říjnových sněmovních volbách. Co z návrhů je opravdu uskutečnitelné a co je spíše nahodilým výstřelem, proč učitelé stále odcházejí do soukromého sektoru a nakolik je reálné slučování škol, aby se ušetřilo, nejen o tom mluví v Ranním brífinku zástupkyně šéfredaktora a vedoucí domácí redakce Hospodářek Michaela Ryšavá.

