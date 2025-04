Co s byznysem dělá uvalení cel, která zavedl americký prezident Donald Trump? Je vůbec představitelné, aby se mu povedlo to, o čem mluví, tedy přesun výroby zpět do Spojených států? V Ranním brífinku uslyšíte pohled významného českého manažera, pro jehož firmu jsou USA zcela klíčovým trhem.

