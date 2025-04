Proč polská vláda potřebuje „svého“ prezidenta a jaké téma rozhodne prezidentské volby, vysvětluje Vít Dostál, výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky a předseda české části Česko-polského fóra.

V Polsku teď půjde od Velikonoc do tuhého. Do opravdu ostré fáze předvolební kampaně vstupuje souboj o nového prezidenta, kterého budou Poláci volit 18. května. A protože se předpokládá, že nikdo nezíská nadpoloviční většinu hlasů, první dva z kola prvního postoupí do druhého, které je naplánované na 1. června.

