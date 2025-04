Hnutí ANO ve všech průzkumech klesá, v jednom dokonce spadlo hluboko pod třicet procent. Je za tím nástup projektu SPD plus, nebo za to může neochota Babiše sundat trumpovskou čepici? A jde o výkyv, nebo trend, který může dát nakonec Petru Fialovi ještě naději? Hlavně o tom debatují Petr Honzejk a Ondřej Leinert v dalším dílu politického podcastu Podpásovka. Došlo i na tipy, co neuvěřitelného se může odehrát v kampani a na to, jestli akce Starostů zvaná Podpisovka nebyla spíš Podpásovka na jejich vlastní kandidáty i potenciální voliče.

