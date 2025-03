Ve firmách se stále víc začínají objevovat manažeři z nastupující generace Z. Skousnout šéfa, kterému zdaleka není ani třicet, je pro leckoho docela náročná disciplína. V tomhle dílu podcastu Generační konflikt se bavíme o tom, jaká jsou specifika mladých manažerů, co jim chybí a co můžou svým starším podřízeným naopak nabídnout. Pozvali jsme kolegyni Kristýnu Matějkovou, která se zabývá trhem práce a v poslední době právě manažery z generace Z. Mluvíme samozřejmě i o tom, jak se dnešní boomeři v 90. letech dostávali také v hodně mladém věku na šéfovská místa, co za tím bylo a jak to dopadalo. Nechybí generační slovníky, mladší ročníky třeba zjistí, kdo byl v zaměstnání „kádrovák“. A na závěr nečekaná debata plešatějícího boomera s mladými ženami na téma plešatosti.

Generační konflikt s Kristýnou Matějkovou

